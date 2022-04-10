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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР, отменённый гол и удаление: «Крылья Советов» огорчили «Урал» и одержали вторую весеннюю победу

10 Апреля 2022 • 13:54 Комментировать
Урал
0:1
Крылья Советов
окончен

Екатеринбуржцы и самарцы открывали воскресную программу 24-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Урал 0:1Крылья Советов
  53'Зиньковский Антон (0:1)
Помазун ИльяМагомадов Чингиз   28'Мамин АртёмГерасимов Алексей   3'   84'Гогличидзе ЛеоКолесниченко Кирилл  59' (Мишкич Даниэль (  59'   65') Гаджимурадов Рамазан  77' (Железнов Юрий (  77') Августиняк Рафал   57'  86' (Подберёзкин Вячеслав (  86') Шатов Олег   39'  85' (Евсеев Алексей (  85') Егорычев Андрей  85' (Юшин Александр (  85') Бикфалви Эрик
Запасные: Ландаков ДмитрийЕмельянов РоманАгеев МихаилДинга Доминик
Ломаев ИванБейл Гленн   24'Гапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЕжов Роман  86' (Липовой Данил (  86') Коваленко Александр  73' (Якуба Денис (  73') Костанза ФернандоЗиньковский Антон  73' (Пиняев Сергей (  73') Глушенков Максим  73' (Цыпченко Дмитрий (  73') Сарвели Владислав   77'  81' (Витюгов Максим (  81')
Запасные: Соколов АртёмГудков ЯнФролов ЕвгенийОвсянников БогданСмирнов ДанилаБожин Сергей
10 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

К зимнему перерыву «Урал» подошёл в качестве скорее середняка, хотя большую часть первого этапа РПЛ провёл в зоне вылета либо рядом с ней. Но в пяти февральско-весенних матчах победа ни разу не доставалась подопечным Игоря Шалимова, и по итогам 23-го тура они оказались в объединённой зоне стыков и вылета, составив компанию трём других аутсайдерам, набравшим каждый по 21 очку. С другой стороны, в минувшее воскресенье «Урал» вполне мог забрать в викторию в гостях у ЦСКА, если бы не спорные судейские решения. У «Крыльев Советов», идущих в таблице гораздо выше «шмелей», относительно похожая ситуация в плане результатов после зимней паузы – пять игр без побед и успех в гостях против более сильного на бумаге «Сочи».

«Крылья» действительно являются, как говорится, играющей командой, и матчи с их участием обычно не становятся образцами футбольной скуки. В самом начале поактивнее был «Урал», но в начале десятой минуты забитый гол вовсю праздновали гости. Сарвели в чужой штрафной сделал пас направо Бейлу, который переложил мяч под левую, нейтрализовав Колесниченко, и поразил ближний угол. Но ВАР сыграл не в пользу волжан. Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и установил, что Зиньковский, находившийся в офсайде и не коснувшийся мяча, создавал помеху Помазуну и закрывал ему обзор. Дальше игра устаканилась и протекала без серьёзных всплесков, пока в конце тайма Бейл и Ежов не обменялись приличными ударами, тем не менее не ставшими голами.

Начало второй половины встречи также ознаменовалось игровой вспышкой. Сарвели отметился плотным ударом в левую штангу, а на 53-й минуте самарцам уже не помешали ни собственная неточность, ни судейская предусмотрительность. Глушенков из глубины выкатил проникающий пас, и Зиньковский, обведший Помазуна по левой стороне, переместил мяч в пустой створ (0:1). В дальнейшем «Урал», конечно, пытался исправить ситуацию, однако самарцы не были намерены отбиваться всем составом. На 63-й минуте Гаджимурадов навесил справа к дальнему углу вратарской, а Егорычев головой запустил мяч в штангу, от которой тот отскочил за пределы поля. Завершать встречу «шмелям» пришлось вдесятером из-за того, что Герасимов на фланге завалил на газон Витюгова и получил жёлтую карточку. Самарская команда одержала только вторую весеннюю победу, а уральцы после зимней паузы до сих пор ни разу не выигрывали.

Кирилл Иванцов

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окончен Урал 0:1 Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
Идет 45 минута Уфа 0:1 Сочи 4.40 3.35 1.95
10.04  16:30 Спартак Москва ... Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
10.04  19:30 Ростов ... Локомотив Москва 2.75 3.25 2.75
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