ВАР, отменённый гол и удаление: «Крылья Советов» огорчили «Урал» и одержали вторую весеннюю победу

Екатеринбуржцы и самарцы открывали воскресную программу 24-го тура чемпионата России.

К зимнему перерыву «Урал» подошёл в качестве скорее середняка, хотя большую часть первого этапа РПЛ провёл в зоне вылета либо рядом с ней. Но в пяти февральско-весенних матчах победа ни разу не доставалась подопечным Игоря Шалимова, и по итогам 23-го тура они оказались в объединённой зоне стыков и вылета, составив компанию трём других аутсайдерам, набравшим каждый по 21 очку. С другой стороны, в минувшее воскресенье «Урал» вполне мог забрать в викторию в гостях у ЦСКА, если бы не спорные судейские решения. У «Крыльев Советов», идущих в таблице гораздо выше «шмелей», относительно похожая ситуация в плане результатов после зимней паузы – пять игр без побед и успех в гостях против более сильного на бумаге «Сочи».

«Крылья» действительно являются, как говорится, играющей командой, и матчи с их участием обычно не становятся образцами футбольной скуки. В самом начале поактивнее был «Урал», но в начале десятой минуты забитый гол вовсю праздновали гости. Сарвели в чужой штрафной сделал пас направо Бейлу, который переложил мяч под левую, нейтрализовав Колесниченко, и поразил ближний угол. Но ВАР сыграл не в пользу волжан. Кирилл Левников посмотрел видеоповтор и установил, что Зиньковский, находившийся в офсайде и не коснувшийся мяча, создавал помеху Помазуну и закрывал ему обзор. Дальше игра устаканилась и протекала без серьёзных всплесков, пока в конце тайма Бейл и Ежов не обменялись приличными ударами, тем не менее не ставшими голами.

Начало второй половины встречи также ознаменовалось игровой вспышкой. Сарвели отметился плотным ударом в левую штангу, а на 53-й минуте самарцам уже не помешали ни собственная неточность, ни судейская предусмотрительность. Глушенков из глубины выкатил проникающий пас, и Зиньковский, обведший Помазуна по левой стороне, переместил мяч в пустой створ (0:1). В дальнейшем «Урал», конечно, пытался исправить ситуацию, однако самарцы не были намерены отбиваться всем составом. На 63-й минуте Гаджимурадов навесил справа к дальнему углу вратарской, а Егорычев головой запустил мяч в штангу, от которой тот отскочил за пределы поля. Завершать встречу «шмелям» пришлось вдесятером из-за того, что Герасимов на фланге завалил на газон Витюгова и получил жёлтую карточку. Самарская команда одержала только вторую весеннюю победу, а уральцы после зимней паузы до сих пор ни разу не выигрывали.

Кирилл Иванцов