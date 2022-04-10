Экс-игрок «Зенита» Радченко: Дзюба не забивает 8 матчей кряду? Ничего страшного

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу затянувшейся безголевой серии форварда Артёма Дзюбы.

Радченко сказал «Чемпионату», что нет ничего страшного в том, что нападающий «Зенита» не забивает в восьми матчах кряду. Экс-игрок отметил, что Дзюба уже проходил через такое, а затем решал судьбу чемпионата в важных поединках. Дмитрий добавил, что ждёт от Дзюбы голов в ближайшее время.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.