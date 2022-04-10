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Сутормин: В оставшихся матчах сезона все игроки «Зенита» должны выложиться на 200%

10 Апреля 2022 • 13:29 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов питерской команды на чемпионство в этом сезоне.

Сутормин сказал «Матч ТВ», что сейчас наступает самый важный отрезок в чемпионате. Алексей отметил, что в оставшихся матчах этого сезона все футболисты «Зенита» должны выложиться даже не на 100, а на все 200 процентов. Полузащитник добавил, что только так питерский клуб сможет добиться поставленной цели.

Напомним, что пока подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице и на три очка опережают московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Сутормин
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