Сутормин: В оставшихся матчах сезона все игроки «Зенита» должны выложиться на 200%

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов питерской команды на чемпионство в этом сезоне.

Сутормин сказал «Матч ТВ», что сейчас наступает самый важный отрезок в чемпионате. Алексей отметил, что в оставшихся матчах этого сезона все футболисты «Зенита» должны выложиться даже не на 100, а на все 200 процентов. Полузащитник добавил, что только так питерский клуб сможет добиться поставленной цели.

Напомним, что пока подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице и на три очка опережают московское «Динамо».