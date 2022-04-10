Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал идею о создании России Кубка Лиги – нового турнира для клубов Премьер-лиги.

- В связи с неучастием российских клубов в еврокубках руководители думают, как заполнить паузы и увеличить количество матчей, и Кубок Лиги рассматривается в качестве одного из вариантов. Но этого всё равно будет мало, ведь для половины команд Премьер-лиги участие в нём закончится уже в первом раунде, да и победа в этом турнире не будет приносить клубам ничего особенного. Да, количество матчей увеличится, но вот качество игры, я не думаю, что увеличится. Даже в играх на Кубок России у команд будет больше мотивации и эмоций. В Кубке Лиги клубы будут вариться в собственном соку.