Руководство «Рубина» не собирается увольнять Слуцкого

«Рубин» не собирается увольнять главного тренера Леонида Слуцкого, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство казанцев полностью доверяет специалисту и хочет, чтобы он продолжил работу с командой в следующем сезоне.

После 24 туров «Рубин» набрал 25 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Казанцы проиграли четыре последних матча подряд с общим счётом — 4:12. От зоны стыковых матчей команду Слуцкого отделяет одно очко.

Специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством казанцы заняли 4-е место, сумев добыть путёвку в Лигу конференций.