Газизов выздоровел после коронавируса

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, что он выздоровел после коронавируса.

Газизов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас чувствует себя превосходно. Гендиректор уфимской команды отметил, что сдал два отрицательных теста на коронавирус, так что он сможет присутствовать на предстоящем матче 24-го тура российского чемпионата между «Уфой» с «Сочи».

Напомним, что поединок между уфимским клубом и «Сочи» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. «Уфа» пока идёт на предпоследнем 15-м месте в таблице.