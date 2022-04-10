Орлов: «Если «Краснодар 2» идёт на 4-м месте, о каком расширении можно говорить?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против расширения РПЛ.

Напомним, ранее большинство клубов Премьер-Лиги выступали за расширен чемпионата России до 18 команд. Однако исполком РФС не утвердил эту инициативу.

«Качество игры в матче «Ахмат» — «Зенит» было явно выше, чем во встрече «Рубина» и «Краснодара». «Краснодар 2» выиграл и сейчас идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Ну и какое качество игры нас ждёт, если расширить РПЛ?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Орлов поддержал идею возрождения Кубка Премьер-Лиги. Комментатор считает, что за счёт этого турнира можно будет насытить календарь.