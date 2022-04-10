Билялетдинов уверен, что «Динамо» будет до конца бороться за чемпионство

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с журналистами оценил шансы московского «Динамо» на чемпионский титул в этом сезоне.

Билялетдинов сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцам явно фартит в этом сезоне, ведь и с «Краснодаром» всё решил спорный пенальти, и с «Нижним Новгородом» защитник срезал мяч в свои ворота. Динияр отметил, что «Динамо» будет до конца бороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

Напомним, что на данный момент подопечные Сандро Шварца занимают вторую строчку в таблице и на три очка отстают от «Зенита».