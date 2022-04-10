Левников отменил мяч «Крыльев» из-за офсайда Зиньковского, закрывавшего обзор вратарю

В матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» произошёл спорный эпизод, связанный с судейством.

На 9-й минуте первого тайма защитник самарцев Гленн Бейл открыл счёт в матче. Однако главный арбитр встречи Кирилл Левников после видеопросмотра отменил взятие ворот. Причиной такого решения послужил Антон Зиньковский, находившийся в офсайде и закрывавший обзор голкиперу соперника. При этом стоит отметить, что российский полузащитник мяча не касался.

Матч «Урал» — «Крылья Советов» проходит в эти минуты. Ближе к середине первого тайма счёт равный — 0:0.