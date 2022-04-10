Экс-игрок «Зенита» Радченко: «Динамо» и ЦСКА не показывают чемпионскую игру

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился с журналистами своим мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

Радченко сказал «Чемпионату», что интрига в РПЛ ещё жива, так как в розыгрыше ещё достаточное количество очков, но явным фаворитом является питерский «Зенит». Дмитрий отметил, что московские «Динамо» и ЦСКА не показывают чемпионскую игру.

Напомним, что подопечные Сергея Семака пока лидируют в турнирной таблице. «Зенит» на три очка опережает «Динамо» и на девять очков опережает ЦСКА.