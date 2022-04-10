Руководство московского «Динамо» не собирается продлевать контракт с российским защитником Заурбеком Плиевым.

Как стало известно «Евро-Футбол.ру», московское «Динамо» не собирается предлагать защитнику команды Заурбеку Плиеву новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в июне этого года. В этом сезоне игрок всего лишь дважды вышел всего на замену в матчах чемпионата России.

30-летний футболист перешёл в «Динамо» летом 2019 года из грозненского «Ахмата» за 1,2 млн евро. За это время он сыграл 24 поединка, в которых отметился результативной передачей.