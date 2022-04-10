Орлов рассказал, кто из легионеров может покинуть «Зенит» этим летом

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал журналистам о том, кто из легионеров может покинуть питерский «Зенит» в летнее межсезонье.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что пока никто из иностранных игроков не выразил желание сменить клубную прописку, но никто не знает, что произойдёт летом. Комментатор отметил, что если российским клубам всё же не разрешат играть в Лиге чемпионов, то некоторые легионеры могут уехать. Орлов добавил, что в первую очередь европейские клубы попытаются переманить к себе колумбийского опорника Вильмара Барриоса.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.