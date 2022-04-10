Слуцкий: «Тяжело выигрывать, когда не хватает минимального человеческого запаса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 24 тура РПЛ подтвердил, что главная цель казанцев на остаток сезона — сохранить прописку в Премьер-Лиги.

«Понятно, что мы боремся за выживание. Все расстроены, потому что мы тратим столько сил, но теряем очки при обидных обстоятельствах. Когда у команды нет минимального человеческого запаса, с этим сложно», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Специалист также отметил, что ему понравилась самоотдача его подопечных, при этом посетовав на необходимость перестраивать команду по ходу сезона из-за большого количества уехавших иностранцев.

После 24 туров «Рубин» 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет одно очко.