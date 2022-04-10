Юри Алберто: По-русски могу пока сказать только слова приветствия

Бразильский нападающий питерского «Зенита» Юри Алберто рассказал журналистам о своих познаниях в русском языке.

Алберто сказал, что по-русски пока может сказать только некоторые слова приветствия и благодарности. Юри отметил, что ему и его семье очень комфортно в Санкт-Петербурге, так что он счастлив здесь играть. Бразилец добавил, что хочет выигрывать трофеи с «Зенитом».

Напомним, что в этом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.