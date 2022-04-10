Орлов: У «Динамо» не видно той игры, какая есть у «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал журналистам о том, что думает по поводу чемпионской гонки в РПЛ в этом сезоне.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что впереди ещё немало туров, но у динамовцев не видно той игры, какая есть у «Зенита». Комментатор отметил, что футболисты «Динамо» молодцы, что стабильно набирают очки, но многие победы добыты на тоненького, так что у «сине-белых» скорее команда на перспективу.

Напомним, что на данный момент динамовцы занимают вторую строчку в таблице и на три очка отстают от лидирующего «Зенита».