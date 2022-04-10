Орлов: «Зениту» нельзя так просто отказываться от Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался по поводу игры российского форварда питерского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Как приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс», Дзюба не забивает, но всё равно приносит большую пользу команде. Орлов отметил, что «Зениту» нельзя так просто отказываться от Артёма, который всё ещё полезен для РПЛ. Комментатор добавил, что наставник питерского клуба Сергей Семак это прекрасно понимает.

Напомним, что Дзюба не забивает в РПЛ в восьми матчах кряду. Всего в этом сезоне форвард «Зенита» забил в российском чемпионате 10 мячей в 23 матчах.