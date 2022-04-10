Генич: «Спартак» сам попросил «Матч ТВ» не упоминать владельца и его супругу»

Известный футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что руководство «Спартака» само обращалось к телеканалу «Матч ТВ» с просьбой не упоминать в своих эфирах президента клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.

Напомним, вчера, 9 апреля, появилась новость, что руководство «Матч ТВ» приняло решение решение не упоминать о Салиховой.

«Вот яркий пример того, как делаются вбросы. «Спартак» предъявил каналу массу претензий. Клуб обратился сам и сам попросил попросил нигде не упоминать президента и его супругу. Потом «свой казачок» выбрасывает в телеге эту новость, и подаёт ей, как решение канала», — заявил Генич в своём телеграм-канале.