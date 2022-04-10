Колосков: У Слуцкого огромный кредит доверия

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что критерием успешного тренера являются результаты, но бывают такие обстоятельства, которые не зависят от тренера. Почётный президент РФС отметил, что у Слуцкого огромный кредит доверия в «Рубине» и видно, как руководство казанской команды поддерживает наставника. Колосков добавил, что Слуцкого не стоит сейчас менять, ведь тренеров такого уровня в России просто нет.

Напомним, что на данный момент «Рубин» занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице.