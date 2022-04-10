Жирков о возрастных игроках в «Химках»: Будем доказывать, что нас рано списывать

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал журналистам о том, что думает по поводу возрастного состава подмосковной команды.

Жирков сказал «Матч ТВ», что когда «Милан» выигрывал Лигу чемпионов, то никто не шутил по поводу большого количества возрастных игроков. Юрий отметил, что опытные футболисты «Химок» будут доказывать, что их ещё рановато списывать со счетов.

Напомним, что Жирков перебрался в подмосковный клуб этой зимой. В этом сезоне Юрий провёл в российском чемпионате пока только две встречи.