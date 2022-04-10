Экс-арбитр Хусаинов назвал лучшего судью РПЛ

Известный экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с журналистами назвал имя лучшего судьи в Российской Премьер-лиге на сегодняшний день.

Хусаинов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас лучшим арбитром РПЛ с большим отрывом является Сергей Карасёв. Экс-судья отметил, что у Карасёва иногда случаются перепады и ошибки, но судить Сергей точно умеет. Хусаинов добавил, что Карасёв делает правильные выводы после своих ошибок и в большинстве матчей работает на высочайшем уровне.

Напомним, что Сергей Карасёв часто обслуживает матчи в Лиге чемпионов. Арбитр также работал на последнем чемпионате Европы.