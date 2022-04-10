Кавазашвили: В окружении Федуна сидят люди, которые не разбираются в футболе

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нынешнем составе московского «Спартака».

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что не считает, что сейчас у спартаковцев сильный состав, который может бороться за высокие места в таблице. Экс-голкипер отметил, что в окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые совершенно не разбираются в футболе и подписывают иностранных игроков только для того, чтобы получить большие откаты.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь десятую строчку в российском чемпионате.