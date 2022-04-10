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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: В окружении Федуна сидят люди, которые не разбираются в футболе

10 Апреля 2022 • 08:39 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нынешнем составе московского «Спартака».

Кавазашвили сказал «РБ-Спорт», что не считает, что сейчас у спартаковцев сильный состав, который может бороться за высокие места в таблице. Экс-голкипер отметил, что в окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые совершенно не разбираются в футболе и подписывают иностранных игроков только для того, чтобы получить большие откаты.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь десятую строчку в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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