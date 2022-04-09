Широков уверен, что «Спартак» не вылетит из РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с журналистами заявил о том, что московский «Спартак» вряд ли вылетит из элитного дивизиона в этом сезоне.

Широков сказал «РБ-Спорт», что у спартаковцев есть большие проблемы с позиционным нападением, но даже при этом «красно-белые» вряд ли вылетят из РПЛ. Роман отметил, что для того, чтобы вылететь, «Спартаку» необходимо проиграть все оставшиеся матчи, а этого точно не будет.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.