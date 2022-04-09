Широков: Думаю, что у Федуна всё нормально с деньгами

Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу финансовых проблем владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

Широков сказал «РБ-Спорт», что не нужно переживать за Леонида Арнольдовича, у которого, наверняка, всё вполне нормально с деньгами. Роман отметил, что сейчас в моменте акции мощно рухнули, но через пару месяцев всё вернётся на прежние позиции.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что из-за санкций Леонид Федун потерял большую часть своего состояния.