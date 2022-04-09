Полузащитник «Химок» признался, что хочет попасть в сборную России

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с журналистами рассказал о том, что хотел бы получить вызов в сборную России.

Кухарчук сказал изданию «Спорт Бизнес Online», что ему хотелось бы когда-нибудь надеть футболку с гербом своей страны. Илья отшутился, что нужно сказать Валерию Карпину о том, что Кухарчук как хорошее и дорогое вино, которое с годами становится только лучше.

Напомним, что в этом сезоне Илья Кухарчук провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.