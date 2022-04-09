Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбо.Ру» Евгением Копачевым считает необходимым переход на систему весна-осень в российском футболе.

«У нас лето простаивает. Июнь – это самый смотрибельный месяц в сезоне, когда травка подросла, но у нас нет футбола. Мягко выражаясь… Это не логично, нам нужно играть летом. У нас зимняя страна, поэтому играть нужно в теплое время года.

В наших климатических условиях нам нужно вернуться к правильному проведению чемпионата весна-осень. Хочу напомнить, что именно по системе весна-осень мы выиграли Кубок УЕФА («Зенит» в 2008 и ЦСКА в 2005 (прим. Евро-Футбол).

Клубы, которые выиграют чемпионат России в декабре смогут спокойно готовиться к еврокубкам, которые уже в феврале стартуют. Плюс ко всему можно провести качественно селекцию, так как в Европе будет открыто трансферное окно. Я думаю, это был бы логичным возврат на правильную систему проведения чемпионата», — сказал Ташуев.