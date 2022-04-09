Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбо.Ру» Евгением Копачевым высказался о возможном проведении турнира Кубок лиги в России.

«Этот знаменитый, старейший турнир, подразумевает, на мой взгляд Кубок Англии. Мне кажется, что это очень престижный, самодостаточный турнир, поэтому учитывая сегодняшнюю ситуацию в еврокубках, которая развивается не в лучшую сторону, я думаю, что есть смысл провести этот турнир.

Во-первых, и увеличится количество матчей для футболистов, чтобы не было простоя, для игровой практики и болельщикам будет интересно. Во-вторых, сегодня есть информация, что у этого турнира будет хороший призовой фонд, поэтому команды будут мотивированы. Я думаю, что это правильное решение. Нам нужно больше играть.

На мой взгляд, даже если наши клубы допустят к еврокубкам, то нужно не сворачивать этот проект. За этим нам нужно обратиться за опытом к самым развитым футбольным странам. Если взять Англию, то они и еврокубки играют, и Кубок Англии, и Кубок лиги», - сказал Ташуев.