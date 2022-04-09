«Ахмат» хочет продлить контракт с полузащитником Бернардом Беришей, но футболист пока ещё не принял окончательное решение.

Как стало известно «Евро-Футбол.ру», «Ахмат» хочет продлить контракт с вингером Бернардом Беришей, однако футболист пока думает, оставаться ли ему в России или покинуть клуб из-за непростой политической ситуации в мире. Действующее соглашение полузащитника с грозненским клубом рассчитано до июня этого года.

30-летний косовар выступает за грозненский клуб с зимы 2017 года. За это время он провёл 119 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.