На сайте «Матч ТВ» запретили критиковать РПЛ и работу судей

Руководители «Матч ТВ» запретили критиковать представителей Российской Премьер-лиги и работу судей на своём сайте.

Как в своём телеграм-канале написал известный журналист Максим Алланазаров, на сайте «Матч ТВ» нельзя критиковать работу руководителей лиги и футбольных арбитров. Журналист отметил, что на канале критиковать РПЛ и судей всё ещё можно. Алланазаров добавил, что подобное решение объясняют тем, что телеканал не хочет ругаться с РПЛ.

Напомним, что руководители «Матч ТВ» также запретили упоминать на канале Зарему Салихову.