Как стало известно «Евро-Футбол.ру», ЦСКА не планирует продлевать контракт с исландским защитником Хёрдуром Магнуссоном.

Действующий контракт исландца заканчивается в июне этого года. В тренерском штабе «армейцев» не рассматривают защитника как основного игрока. Поэтому, держать на скамейке запасных возрастного легионера не лучшее решение. В апреле прошлого года Магнуссон получил тяжёлую травму в матче с «Тамбовом». В связи с этим, он вернулся к тренировкам в общей группе восстановления только в феврале этого года.

29-летний исландец выступает за ЦСКА с 2018 года. За это время он сыграл 91 матч, в которых забил пять мячей и отметился одной голевой передачей.

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