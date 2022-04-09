На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему

Руководители «Матч ТВ» запретили упоминать имя Заремы Салиховой.

Как в своём телеграм-канале написал журналист Максим Алланазаров, руководители главного спортивного канала страны ввели санкции против супруги владельца московского «Спартака». Журналист отметил, что Зарему теперь запрещено упоминать в эфире, а на сайте больше не появляются новости о Салиховой.

Напомним, что до этого Зарема отреагировала на новость о том, что на «Матч ТВ» больше не будут показывать матчи голландского чемпионата. Салихова отметила, что Тина Канделаки что-нибудь придумает и будет вместо футбола показывать боевики или концерты Баскова.