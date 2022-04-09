Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное введение в российском футболе нового турнира – Кубка Лиги.

- Чтобы говорить, плохо это или не плохо, надо понимать планы РФС и ситуацию вокруг всего этого: что будет с Кубком России, что будет с российским футболим насчёт еврокубков и так далее. Я думаю, добавить Кубок Лиги может быть полезно, но надо добавить его правильно, а не просто так.