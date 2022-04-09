Канчельскис: Может ли исчезнуть «Спартак» после ухода Федуна? Сейчас всё возможно

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис рассказал журналистам о том, что думает по поводу финансовых проблем у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Канчельскис сказал Sport24, что если Федун уйдёт из «Спартака», то в московскую команду, скорее всего, просто придут новые инвесторы. Экс-игрок не исключил, что после ухода Федуна «Спартак» может исчезнуть, ведь сейчас такое непростое время, что произойти может всё, что угодно.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.