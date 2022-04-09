Трехкратный чемпион России Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым поделился мыслями о возможном создании нового турнира в России Кубок лиги.

«В любом случае, у наших команд будет недостаток соревновательного процесса, если УЕФА продлит отстранение еврокубков. Поэтому нам будут нужны дополнительные соревнования, и я думаю, это будет целесообразно, чтобы команды соревновались в каком-то дополнительном турнире.

Скажем так, за счет этого они смогут развиваться, вызывать больший интерес у специалистов, болельщиков и спонсоров. Но, пока что команды вынуждены вариться в собственном соку, но будет возможность переосмыслить происходящее и обратить внимание на внутренние резервы. В последнее время просто панацея была какая-то искать новые силы только в виде легионеров. Сейчас большое количество иностранных футболистов уехало, поэтому нужно развивать свою молодежь, своих талантливых игроков», - сказал Нигматуллин.

Вчера, 8 апреля в российских СМИ появилась информация о создании нового турнира в России под названием Кубок лиги. Сообщается, что в турнире будут принимать участие только команды из премьер-лиги, а сам формат турнира будет проводиться по системе Кубка России до реформы – то есть 2 матча – дома и в гостях.