Чистяков: Возможно, это мой лучший сезон в карьере

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с журналистами оценил свою игру в этом сезоне.

Чистяков сказал «Матч ТВ», что, возможно, это лучший сезон в его карьере. Дмитрий отметил, что ему очень приятно выходить в основном составе питерской команды, но лучшее ещё впереди. Защитник добавил, что он всегда мечтал играть за «Зенит» и ему приятно радовать питерских болельщиков.

Напомним, что в этом сезоне Дмитрий Чистяков провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.