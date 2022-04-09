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Первый тренер Акинфеева: Сафонову ещё далеко до Игоря

09 Апреля 2022 • 08:47 Комментировать

Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рассказал журналистам о том, кого считает приемником вратаря «армейского» клуба.

Павел Коваль сказал Sport24, что такого стабильно высокого уровня, как у Акинфеева, сейчас нет ни у кого из отечественных голкиперов. Тренер отметил, что есть талантливый Матвей Сафонов, но вратарю «Краснодара» ещё очень далеко до Игоря.

Напомним, что в этом сезоне Игорь Акинфеев провёл в российском чемпионате 23 матча, в 11 из которых сумел отыграть на ноль. В активе Сафонова шесть «сухарей» в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Российская Премьер-Лига Матвей Сафонов Павел Коваль
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