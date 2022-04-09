Защитник «Урала»: Не думаю, что российские игроки начнут массово уезжать в Европу

Российский защитник «Урала» Иван Кузьмичёв в разговоре с журналистами заявил, что в ближайшее время отечественные футболисты вряд ли начнут уезжать в европейские клубы.

Кузьмичёв сказал Metaraitings.ru, что сомневается в том, что российские игроки начнут массово уезжать в Европу, ведь это очень большой риск. Иван отметил, что уровень Российской Премьер-лиги достаточно высокий, так что уезжать в чемпионат Швейцарии или Чехии нет особого смысла.

Защитник добавил, что сам хотел бы когда-нибудь попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате.