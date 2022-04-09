Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков об уходе легионеров из РПЛ: «За них кто-то порешал»

09 Апреля 2022 • 02:13 Комментировать

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался относительно ухода легионеров из РПЛ.

«Нельзя кого-то осуждать. У каждого в голове свои тараканы. Понятно одно: если ты принял решение уехать из России, уезжай молча, ничего не говори вслед.

Ты здесь зарабатывал неплохие деньги, на которые содержал свою семью. Это о чем-то говорит.

Ушли и ушли. Молча двигаемся дальше и не собираемся останавливаться. Это явно не легионеры приняли такое решение. За них кто-то порешал».

Глушаков ясно намекнул, что потеря легионеров не является проблемой космического масштаба, о которой следует говорить вечно.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  14:00 Нижний Новгород ... Динамо Москва 6.80 3.95 1.56
09.04  14:00 Химки ... ЦСКА Москва 7.20 4.20 1.51
09.04  16:30 Рубин ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
09.04  19:30 Ахмат ... Зенит 5.00 3.95 1.69
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
02:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Многие уже забыли о существовании Кутепова в «Спартаке»
02:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков об уходе легионеров из РПЛ: «За них кто-то порешал»
02:03 · Россия. Премьер-лига
Ларссон о переходе в АИК: «Я на важном этапе своей карьере»
08 Апреля
23:52 · Россия. Премьер-лига
Тренер Акинфеева: «Игорь - лучший вратарь страны, без сомнений»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает Кубок лиги необходимым турниром во время отсутствия еврокубков
23:29 · Россия. Премьер-лига
Терюшков поддержал создание Кубка Лиги
23:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Слуцкий настроит команду максимально, отступать уже некуда» эксклюзив
22:57 · Россия. Премьер-лига
Малафеев признал, что «Динамо» может стать чемпионом в текущем сезоне 1
22:44 · Россия. Премьер-лига
Футболисты «Локомотива» отправились в Ростов на поезде
22:04 · Россия. Премьер-лига
АИК презентовал Ларссона в качестве новичка команды
21:22 · Россия. Премьер-лига
В РФС поддержали идею создания Кубка Лиги 1
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» опровергли информацию о бойкоте игроков из-за конфликта с Юраном
20:15 · Россия. Премьер-лига
«Химки» положительно оценили идею создания нового турнира в России
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» поддержали идею запуска нового футбольного турнира в России
20:06 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира в России — Кубка лиги
Все новости
Рекомендуем