Глушаков об уходе легионеров из РПЛ: «За них кто-то порешал»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался относительно ухода легионеров из РПЛ.

«Нельзя кого-то осуждать. У каждого в голове свои тараканы. Понятно одно: если ты принял решение уехать из России, уезжай молча, ничего не говори вслед.

Ты здесь зарабатывал неплохие деньги, на которые содержал свою семью. Это о чем-то говорит.

Ушли и ушли. Молча двигаемся дальше и не собираемся останавливаться. Это явно не легионеры приняли такое решение. За них кто-то порешал».

Глушаков ясно намекнул, что потеря легионеров не является проблемой космического масштаба, о которой следует говорить вечно.