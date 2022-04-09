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Ларссон о переходе в АИК: «Я на важном этапе своей карьере»

09 Апреля 2022 • 02:03 Комментировать

Нападающий АИКа Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в клуб.

«Я на очень важном этапе своей карьеры. Много было вариантов. Больше всего подошел АИК. Вели переговоры с клубом в течение года. Как только они усилились, диалог пошел быстрее. Я не играл весь матч достаточно долго. Приятно вернуться на родину. Решение о том, сыграю в воскресенье или нет, примут позже.

Многие шведские игроки покинули Россию. Мне тоже пришлось принимать лучшее решение для себя и семьи» — сказал Ларссон изданию expressen.se.


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Спартак Москва Аик Джордан Ларссон
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