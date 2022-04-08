Гаджиев считает Кубок лиги необходимым турниром во время отсутствия еврокубков

Известный российский тренер Гарди Гаджиев высказал свою позицию насчет возможного создания Кубка лиги.

В интервью «Чемпионату» Гаджиев заявил, что создание нового турнира – это хорошая идея. В тех условиях, в которых находится российский футбол, нам необходим новый турнир.

По данным российских СМИ, ожидается, что в Кубке лиги будут принимать участие российские команды, участвующие в премьер-лиги. Ожидается, что розыгрыш будет проходить в один раунд – игра дома и на выезде.

После 23 туров чемпионата России лидирует «Зенит», который набрал 49 очков. Вторым идет «Динамо» с 46 очками, тройку лидеров замкнул ЦСКА с 43 очками.