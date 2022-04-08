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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Кубок лиги станет в России престижным турниром для всех клубов» эксклюзив

08 Апреля 2022 • 22:31 Комментировать (3)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное внедрение в следующем сезоне нового турнира – Кубка российской лиги.

- В принципе, логично, чтобы у команд Премьер-лиги было больше матчей, когда нет еврокубков. Конечно же, здравое зерно в этом есть. Думаю, там будет и немалая коммерческая составляющая. Хорошо было бы также использовать для проведения матчей Кубка Лиги перерывы на матчи сборных, если наша национальная команда не будет допущена к международным турнирам.

В той же Англии большие клубы, как правило, выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в связи с этим календарь у них перегружен, и поэтому они могут быть не очень мотивированы для участия в Кубке лиги. Но в России такой турнир станет для всех престижным, если, опять же, наши клубы не будут допущены в еврокубки.

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