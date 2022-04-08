АИК презентовал Ларссона в качестве новичка команды

Джордан Ларссон был представлен новичком шведской команды АИК.

24-летний футболист воспользовался законом УЕФА и приостановил контракт со «Спартаком» до конца текущего сезона-2021/22. В составе «красно-белых» Ларссон провел 23 матча и забил два мяча. Московский клуб после 23 туров набрал 27 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ. После того как зимой в команду пришел главный тренер Паоло Ваноли Ларссон не стал попадать в стартовый состав и при итальянском специалисте не выходил на поле.

В прошлом сезоне болельщики «Спартака» признали Ларссона лучшим игроком. В 2022 году шведский форвард не выходил на поле.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 11 млн евро. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2023 года.