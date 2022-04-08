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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На следующей неделе на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос моратория на вылет и расширения РПЛ

08 Апреля 2022 • 19:44 Комментировать

На следующей неделе на заседании исполкома РФС (Российского футбольного союза) будет вынесен вопрос моратория на вылет и расширения РПЛ.

По данным «РБ Спорт», заседание пройдет, вероятнее всего, в начале недели.

Клубы Российской премьер-лиги предлагают ввести мораторий на вылет, а также увеличить количество команд в лиге с 16 до 18.

В конце марта прошел исполком РФС, на котором не были подняты данные вопросы. Однако, была сформирована рабочая группа, которая займется обсуждением этих предложений.


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