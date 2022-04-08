На следующей неделе на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос моратория на вылет и расширения РПЛ

На следующей неделе на заседании исполкома РФС (Российского футбольного союза) будет вынесен вопрос моратория на вылет и расширения РПЛ.
По данным «РБ Спорт», заседание пройдет, вероятнее всего, в начале недели.
Клубы Российской премьер-лиги предлагают ввести мораторий на вылет, а также увеличить количество команд в лиге с 16 до 18.
В конце марта прошел исполком РФС, на котором не были подняты данные вопросы. Однако, была сформирована рабочая группа, которая займется обсуждением этих предложений.