Глушаков высказался о Fan-ID

Опытный полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился с журналистами своим мнением по поводу введения Fan-ID.

Глушаков сказал «Чемпионату», что футболисты играют ради болельщиков, которые должны быть на стадионах, поддерживать свои команды и создавать антураж. Денис отметил, что никому не будет интересно играть при полупустых трибунах, как это было в ковидные времена. Полузащитник добавил, что, скорее всего, решение по Fan-ID, как и по формату РПЛ, просто примут и не будут никого спрашивать.