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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков высказался о Fan-ID

08 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать

Опытный полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился с журналистами своим мнением по поводу введения Fan-ID.

Глушаков сказал «Чемпионату», что футболисты играют ради болельщиков, которые должны быть на стадионах, поддерживать свои команды и создавать антураж. Денис отметил, что никому не будет интересно играть при полупустых трибунах, как это было в ковидные времена. Полузащитник добавил, что, скорее всего, решение по Fan-ID, как и по формату РПЛ, просто примут и не будут никого спрашивать.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Денис Глушаков fan id
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