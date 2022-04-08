Колосков: Многие легионеры хотели бы остаться, но общественное давление вынуждает их уехать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что думает по поводу легионеров, которые покинули Россию.

Колосков сказал Metaraitings.ru, что иностранных футболистов, которые покинули Россию, точно не стоит называть предателями. Почётный президент РФС отметил, что многие легионеры наверняка хотели бы остаться, но общественное давление вынуждает их уехать из страны.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры решили покинуть Российскую Премьер-лигу из-за ситуации на Украине.