Ильин: В «Краснодаре» после ухода легионеров стало душевнее

Российский форвард «Краснодара» Владимир Ильин рассказал журналистам о том, как изменилась атмосфера в команде после ухода иностранных футболистов.

Ильин сказал «Матч ТВ», что он не обрадовался отъезду легионеров, а удивился. Владимир отметил, что в этой ситуации есть свои плюсы и минусы. К плюсам форвард отнёс тот факт, что после ухода иностранцев в раздевалке «Краснодара» стало как-то душевнее и даже наметилось некое новое единение.

Напомним, что легионеры «Краснодара» приостановили свои контракты с «быками» и покинули Россию из-за ситуации на Украине.