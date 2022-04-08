Шаронов заявил, что готов вернуться к работе

Экс-наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с журналистами заявил, что готов снова вернуться к работе.

Шаронов сказал «Татар-информ», что возвращение к работе зависит не только от него. Роман отметил, что он готов снова тренировать и у него были варианты, но договориться всё же не удалось. Экс-тренер «Рубина» добавил, что не делит для себя РПЛ и ФНЛ, так что он готов работать в любой лиге.

Напомним, что после казанского «Рубина» Шаронов также работал в кипрском клубе «Пафос», из которого ушёл прошлым летом.