Глушаков: С таким бюджетом «Спартаку» плоховастенько быть рядом с «Химками»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился с журналистами своим мнением по поводу нынешней ситуации в московском «Спартаке».

Глушаков сказал «Чемпионату», что спартаковцы проваливают этот сезон, ведь изначально была задача бороться за чемпионство, а московская команда сейчас идёт в шести очках от зоны вылета. Денис отметил, что с таким бюджетом «Спартаку» весьма плоховастенько быть в турнирной таблице рядом с «Химками».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.