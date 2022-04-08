Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: С таким бюджетом «Спартаку» плоховастенько быть рядом с «Химками»

08 Апреля 2022 • 12:23 Комментировать

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился с журналистами своим мнением по поводу нынешней ситуации в московском «Спартаке».

Глушаков сказал «Чемпионату», что спартаковцы проваливают этот сезон, ведь изначально была задача бороться за чемпионство, а московская команда сейчас идёт в шести очках от зоны вылета. Денис отметил, что с таким бюджетом «Спартаку» весьма плоховастенько быть в турнирной таблице рядом с «Химками».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Российская Премьер-Лига Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  14:00 Нижний Новгород ... Динамо Москва 6.80 3.95 1.56
09.04  14:00 Химки ... ЦСКА Москва 7.20 4.20 1.51
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
13:07 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Хочу остаться в футболе после завершения игровой карьеры»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» не имеет права спотыкаться о такие команды, как «Нижний Новгород»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Химки» вряд ли способны противостоять ЦСКА
12:51 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о моратории на вылет: «Нельзя менять правила по ходу сезона»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Ильин: В «Краснодаре» после ухода легионеров стало душевнее
12:37 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: Матч с ЦСКА? «Химки» готовы дать бой одному из лидеров РПЛ
12:30 · Россия. Премьер-лига
Шаронов заявил, что готов вернуться к работе
12:24 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о матчах с лидерами: «У нас тоже есть плюсы, которые мы постараемся использовать»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: С таким бюджетом «Спартаку» плоховастенько быть рядом с «Химками»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Точилин — о судействе: «Арбитры просто не поспевают за постоянными изменениями в трактовках правил»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Нжи рассказал, как относится к магическим ритуалам в футболе
11:42 · Россия. Премьер-лига
Глушаков считает, что РПЛ нужно расширить до 20 команд 1
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Благодарен ему за то, что он делает для ЦСКА»: экс-игрок «армейцев» поздравил Акинфеева с днём рождения
11:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина»: Результат давит на нас, но нужно продолжать работать
11:07 · Россия. ФНЛ
В «Текстильщике» отреагировали на слухи о том, что Овчинников может возглавить команду
Все новости
Рекомендуем