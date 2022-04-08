Нжи рассказал, как относится к магическим ритуалам в футболе

Камерунский форвард «Динамо» Клинтон Нжи рассказал журналистам о том, как относится к различным магическим ритуалам в футболе.

Нжи сказал Sport24, что всё это является откровенной чушью. Камерунец отметил, что от взмаха какого-то мужика ничего не изменится. Клинтон добавил, что у него бывают хорошие и плохие дни, но это всё точно не зависит от каких-то магов.

Напомним, что в этом сезоне Клинтон Нжи провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 16 матчей и отметился одной результативной передачей.