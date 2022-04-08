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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков считает, что РПЛ нужно расширить до 20 команд

08 Апреля 2022 • 11:42 Комментировать

Опытный полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков в разговоре с журналистами заявил о том, что РПЛ нужно расширить до 20 клубов.

Глушаков сказал «Чемпионату», что он бы вернул систему «весна-осень», чтобы российские команды играли летом, а не в снегопады. Денис отметил, что он бы также расширил РПЛ до 20 клубов. Полузащитник «Химок» добавил, что если Россия останется без еврокубков, то расширение позволить проводить больше матчей и раскрывать новые таланты.

Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-лиге выступают 16 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Денис Глушаков
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