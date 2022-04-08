«Благодарен ему за то, что он делает для ЦСКА»: экс-игрок «армейцев» поздравил Акинфеева с днём рождения

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв поздравил российского голкипера «армейского» клуба Игоря Акинфеева с днём рождения.

Пономарев сказал «Спорт-Экспрессу», что поздравляет Игоря с праздником и надеется, что сможет сделать это ещё раз, но уже лично. Экс-игрок отметил, что очень уважает Акинфеева за его порядочность и честность. Ветеран «армейцев» добавил, что благодарен голкиперу за то, что он делает для ЦСКА.

Напомним, что сегодня вратарю московской команды исполнилось 36 лет. В этом сезоне Акинфеев провёл в РПЛ 23 матча, в 11 из которых отыграл на ноль.